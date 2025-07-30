Бесплатную экскурсию для семей бойцов СВО организовали в Солнечногорске

Для родных участников специальной военной операции провели бесплатную пешую экскурсию по тропе Василия Татищева. Участники получили возможность познакомиться с историей города и жизнью выдающегося государственного деятеля.

В экскурсии приняли участие дети, жены и вдовы участников СВО. Им рассказали о жизни Василия Татищева, его роли в развитии государства, основании городов и заводов, а также о его вкладе в историческую науку.

«Для семей, чьи близкие находятся на передовой, такие события дают возможность отвлечься от тревог, провести время вместе и получить положительные эмоции. Особенно ценны такие общие выезды для детей, открывая им историческое наследие округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Организаторами экскурсии выступили Единый центр СВО и отдел туризма Управления промышленности, инвестиций и туризма администрации Солнечногорска при участии Комитета семей воинов Отечества. Подобные мероприятия проводятся в округе регулярно.