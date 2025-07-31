Бесплатное посещение бассейна организовали для бойцов СВО во Фрязине
Поддержку участникам специальной военной операции оказала спортивная школа «Олимп». Теперь бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, могут бесплатно посещать бассейн, чтобы восстановить физическую форму и укрепить здоровье.
Руководство спортивной школы уверено, что плавание является не только эффективным способом реабилитации для военнослужащих, но и дает им возможность снять стресс, вернуть тонус мышцам и почувствовать себя частью мирной жизни.
«Бассейн открыт для вас: плавайте, восстанавливайтесь, возвращайтесь в строй — уже в новом качестве», — обратилось к участникам СВО руководство школы
Для записи в бассейн достаточно предъявить документ, подтверждающий участие в спецоперации.
Ранее руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Фрязино Игорь Какушкин рассказал о возможностях организации, направленных на помощь бойцам и их семьям — адаптации к мирной жизни, защите прав и интересов. Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве участников СВО.