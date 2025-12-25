Беспилотники вновь атаковали мост в Маяках Одесской области

Беспилотники снова атаковали мост через Днестр в селе Маяки Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

Через этот мост на Украину и из нее идут все грузы, прибывающие в порты на реке Дунай и отправляющиеся оттуда. В частности, по оценкам украинских источников, по нему проходит до 60% импортируемого в страну топлива.

В начале декабря президент России Владимир Путин пригрозил расширить номенклатуру ударов по украинским портам и кораблям, которые в них заходят, и выразил надежду, что после этого Украина задумается, стоит ли продолжать пиратские нападения в Черном море. Самым радикальным решением, по его словам, станет полностью отрезать страну от морского побережья.