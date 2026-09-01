Беспилотники повредили гражданский объект во время атаки на Самарскую область

В Самарской области отражают атаку украинских БПЛА. Есть повреждения на гражданских объектах, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Работают силы Министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ. На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет», — информировал глава области.

Федорищев пообещал жителям региона сообщать подробности. Он призвал их соблюдать спокойствие и напомнил о запрете снимать работу ПВО и последствия атак.

Ранее Федорищев сообщил, что один человек погиб во время атаки БПЛА на Новокуйбышевск. Из-за атаки украинских беспилотников 22 августа получили повреждения комплекс Ozon и предприятие. Пострадали несколько человек.