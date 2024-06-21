Беспилотники атаковали три населенных пункта в Адыгее
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о прилетах БПЛА в трех населенных пунктах
Минувшей ночью беспилотники снова атаковали Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом сообщил в Telegram глава республики Мурат Кумпилов.
Прилеты БПЛА, по его данным зафиксировали в ауле Козет, поселке Новом и поселке городского типа Яблоновском.
«Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь — соответствующее поручение дано главе района», — уточнил Кумпилов.
Среди жителей никто не пострадал, подчеркнул глава Адыгеи. Сейчас на местах продолжают работать оперативные службы.
Накануне, 20 июня, из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района. Огонь успел охватить порядка 400 квадратных метров. Около 06:00 спасатели полностью ликвидировали возгорание.
Тогда, по информации Кумпилова, так же никто не пострадал.