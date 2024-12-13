Беспилотник с прикрепленным к нему неизвестным предметом нашли в Новой Москве

Источник 360.ru: в Новой Москве в поле нашли БПЛА с примотанным к нему предметом

Местный житель обнаружил беспилотник с прикрепленным к нему неизвестным предметом в поле в Новой Москве. На место прибыли экстренные службы, рассказал источник 360.ru.

Дрон нашли примерно в двух километрах от улицы Борисоглебская слобода. К аппарату вертолетного типа скотчем примотан предмет, предположительно, речь идет о взрывчатке.

Обнаруживший БПЛА местный житель вызвал к месту происшествия провоохранителей. Они подтвердили, что на открытой площадке в снегу находится дрон с прикрепленным к нему предметом.

Официальных комментариев по этому происшествию пока не было. На месте работает Росгвардия.

Ранее упавший дрон нашли у нефтебазы под Подольском.