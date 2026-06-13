Бешеная плотность огня. Аналитик объяснил, как «Зубр» сможет противостоять роям дронов

Российский комплекс ближнего действия «Зубр» способен противостоять роям дронов за счет плотности огня. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал историк войск ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов.

Специалист отметил, что ключевое преимущество новинки заключается в ее способности работать в составе единого тактического контура. Комплекс объединяет в общую сеть радиолокационную станцию, командный пункт и четыре огневые точки, каждая из которых оснащена четырьмя зенитными пулеметами.

Электронный модуль самостоятельно координирует стрельбу, создавая плотный огневой заслон для низколетящих аппаратов. Комплекса «Зубр» хватит, чтобы прикрыть важный объект.

«Здесь должна работать вся система. РЛС, четыре установки и пункт управления. <…> Если мы обеспечим соответствующую плотность огня, то вероятность поражения дронов в автоматическом режиме достаточно высока. „Зубр“ поражает один дрон, затем машинное зрение переводится на другой, третий. Таким образом мы можем вывести из строя рой дронов», — объяснил эксперт.