Беседу о воссоединении Крыма с Россией провели для школьников в Воскресенске

День воссоединения Крыма с Россией отмечается в стране 18 марта. Посвященное этой важной дате патриотическое мероприятие прошло в Доме культуры села Ашитково.
Беседу под названием «Крым и Россия — общая судьба» провели для учеников средней школы «Траектория успеха» активисты и сторонники «Единой России» и работники дома культуры. На встрече также присутствовали депутат окружного совета Анна Кузнецова и председатель ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Олег Стегура.
Школьникам рассказали об истории Крыма, достопримечательностях и природных красотах полуострова, а также о событиях, которые произошли в марте 2014 года. Ребята узнали о важной роли Крыма в истории и современном развитии России. Учащиеся с интересом слушали и задавали множество вопросов.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» — «Успех V Единстве Поколений».
Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак
На Урале мужчина перепутал полицейских с мошенниками и устроил драку
Человек упал на пути на «Белорусской». ЧП затормозило поезда на зеленой ветке
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте