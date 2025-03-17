Беседу о воссоединении Крыма с Россией провели для школьников в Воскресенске

День воссоединения Крыма с Россией отмечается в стране 18 марта. Посвященное этой важной дате патриотическое мероприятие прошло в Доме культуры села Ашитково.

Беседу под названием «Крым и Россия — общая судьба» провели для учеников средней школы «Траектория успеха» активисты и сторонники «Единой России» и работники дома культуры. На встрече также присутствовали депутат окружного совета Анна Кузнецова и председатель ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Олег Стегура.

Школьникам рассказали об истории Крыма, достопримечательностях и природных красотах полуострова, а также о событиях, которые произошли в марте 2014 года. Ребята узнали о важной роли Крыма в истории и современном развитии России. Учащиеся с интересом слушали и задавали множество вопросов.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» — «Успех V Единстве Поколений».