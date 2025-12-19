Беседу о поступлении в военные вузы провели для школьников в Солнечногорске

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске состоялась встреча «Есть такая профессия — Родину защищать». Молодежи городского округа рассказали о поступлении в военные вузы страны и карьерных перспективах после их окончания.

Перед школьниками, юнармейцами и молодогвардейцами выступил представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны имени маршала Говорова Вячеслав Дьяков. Он рассказал ребятам о требованиях и условиях зачисления, организации учебного процесса и возможностях профессионального роста. Информацию дополнил видеоролик о жизни и учебе курсантов.

«Нашей целью было не только рассказать о ценности патриотического воспитания, но и дать молодежи инструменты, которые помогут им определиться с профессией, получить образование в интересующей их сфере, построить карьеру. Теперь они больше знают о военных вузах на территории нашей страны, у них есть понимание, что нужно им делать, если они хотят там учиться», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Также с участниками встречи пообщалась заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, участник спецоперации и военный корреспондент Лина Корсак. Она поделилась личным жизненным опытом.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Наставник Z». Организатором выступил молодежный центр «Подсолнух».