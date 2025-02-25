Беседу о Герое СССР Иване Федорове провели для дошкольников в Химках

Воспитанникам дошкольного отделения «Дубравушка» при лицее № 10 в Химках рассказали о Герое Советского Союза и Великой Отечественной войны Иване Федорове. Ребята узнали о его жизни и подвигах.

Иван Федоров отправился на фронт в 1942 году по собственному желанию. Он сбил 95 самолета противника. Это стало самым высоким показателем среди советских асов за Вторую Мировую войну. Эти и другие интересные факты узнали гости мероприятия.

Помимо воспитанников воспитательного учреждения, на открытом уроке присутствовали и семьи участников специальной военной операции. Всех мужчин поздравили с Днем защитника Отечества и вручили подарки.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках под девизом «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».