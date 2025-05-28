Политолог Михаилов: Украина тянет время в ущерб себе

В Кремле заявили, что возможное увеличение дальности ракет, поставляемых Украине, станет шагом к эскалации конфликта. Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой предположил, какие действия может предпринять Россия в дальнейшем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о возможной эскалации комментируя недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного вооружения Киеву.

В то же время, тема применения немецких ракет против целей в глубине России стала одной из главных на французском телевидении. Европейские каналы обсуждают перспективу того, что новые решения в Берлине могут привести к ударам вглубь российской территории.

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, главное, что «Россия не ведется на остановку и перемирие».

На вопрос о прогнозах на ближайшее время он подчеркнул, что несмотря на давление и угрозы, Россия будет продолжать реализовывать свои задачи.