Бензопилы и отопительные приборы передали из Коломны бойцам СВО

Жители городского округа регулярно оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции. В очередном сборе гуманитарного груза приняли участие сотрудники одной из управляющих компаний Коломны.

Работники компании «Департамент городского хозяйства» передали практичные и необходимые вещи командированным в зону спецоперации солдатам и офицерам одной из частей Вооруженных Сил Российской Федерации — гвардейской 236-й артиллерийской бригаде, пунктом постоянной дислокации которой является Коломна.

В посылку вошли автономные отопительные приборы, обеспечивающие комфорт даже в суровых условиях несения службы, бензопилы для обустройства позиций и поддержания инфраструктуры, а также плотные укрывные пленки, защищающие от непогоды и сохраняющие тепло.

Генеральный директор «Департамента городского хозяйства» Сергей Михайлов подчеркнул, что это важная и нужная инициатива, которая показывает сплоченность и готовность поддержать защитников Родины.