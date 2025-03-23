Белый дом пока не согласился на ограничение поставок оружия Украине

Американские власти пока не согласились на ограничение поставок оружия Украине в рамках работы над документом о перемирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Авторы материала заявили, что Россия выдвинула жесткие требования к соглашению о перемирии, включая прекращение поставок боеприпасов и оружия ВСУ. Украина и ее союзники отвергли эту позицию.

«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил поставки жизненно важного оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — сообщил источник.

Представитель Белого дома Брайан Хьюз подчеркнул, что США продолжают работать над прекращением огня и установлением прочного мира. Администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение о перемирии к 20 апреля, которое в этом году приходится на Пасху. Но сроки могут сдвигаться из-за больших разногласий между конфликтующими сторонами.

Французские журналисты ранее заявили, что часть украинских военных хотят перемирия и нормализации отношений с Россией. У многих бойцов там живут родственники.