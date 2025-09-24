Белоусов отметил роль беспилотников в успехе российских войск в зоне СВО

Белоусов: беспилотники обеспечили до 80% огневых задач в зоне СВО

Специальная военная операция показала важность использования беспилотных комплексов для реализации задач. С таким заявлением выступил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании технического совета по вопросам развития системы управления дронами.

Он отметил, что общий объем применения беспилотных летательных аппаратов значительно увеличился.

«С их использованием выполняется до 80% огневых задач», — привела заявление Белоусова пресс-служба Минобороны.

Участникам заседания министр предложил обсудить усовершенствование системы управления беспилотниками за счет современных технологий, включая искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.

Белоусов подчеркнул, что необходимо разработать план внедрения новых систем на ближайший срок и долговременную перспективу.

На минувшей неделе операторы российских беспилотников уничтожили в зоне проведения специальной военной операции бронемашину «Гюрза», полученную украинскими боевиками из Азербайджана.

В пресс-службе Минобороны заявили, что для поражения цели бойцы использовали новые FPV-дроны, изготовленные Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».