Белоусов объяснил снижение потенциала ВСУ огромными потерями

Белоусов: ВСУ потеряли более 340 тысяч человек и снизили боевой потенциал

Украинские войска значительно снизили свой боевой потенциал на фоне потери более 340 тысяч человек личного состава. Об этом на заседании коллегии заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что речь идет о данных с начала этого года.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений», — заявил Белоусов.

В ходе выступления министр добавил, что российские войска нарастили темп продвижения в зоне проведения специальной военной операции с 300-400 километров в начале этого года до 600-700 километров на сегодняшний день.

Белоусов добавил, что группировки российских войск нанесли значительный урон вражеской инфраструктуре, повредив до 62% предприятий украинского военно-промышленного комплекса.