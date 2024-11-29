Баранец раскрыл возможный сценарий третьей мировой войны

Начальная фаза третьей мировой войны может быть безъядерной. Возможный сценарий раскрыл военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец на YouTube-канале БелТА .

В первую очередь Россия ударит по государствам, которые поставляли ВСУ дальнобойные ракеты. Речь идет о Великобритании, Франции и США, предположил эксперт.

«Если мы ударим по ним даже безъядерными средствами, то это уже война. Возможно, начальная фаза третьей мировой войны будет безъядерной», — объяснил Баранец.

По его мнению, это будет обмен ударами из обычных средств вооружения. При этом в Белом доме уже будет сидеть не Джо Байден, а Дональд Трамп, которому не нужна страна под ракетными обстрелами.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон обвинил Запад в войне против России чужими руками. Соединенное Королевство несет ответственность за сложившуюся на Украине ситуацию, подчеркнул политик.