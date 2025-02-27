Баннеры с портретами участников СВО установили в Серпухове

Улицы округа украсили информационными баннерами с портретами участников специальной военной операции. Эта патриотическая инициатива, реализованная в рамках проекта «Слава защитникам Отечества», организованного Единым центром поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, призвана способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.

На баннерах изображены девять героев, внесших значительный вклад в выполнение задач СВО. Среди них — руководитель патриотического центра «Маргеловец» Константин Оболонков. Также представлены восемь кавалеров ордена Мужества — Сергей Ващенко, Ратмир Крупский, Павел Глевский, Илья Обрезков, Сергей Федоров, Алексей Попов, Михаил Грицаев и Артем Тазин.

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова рассказала, что данный проект реализуется и во многих других регионах.

«Отдельные слова благодарности хочется сказать предпринимательскому сообществу. Компании оперативно предоставили лучшие информационные места для того, чтобы как можно больше людей увидели наших героев», — добавила Татьяна Орлова.