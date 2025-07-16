Балашихинские «Офицеры России» и Ассоциация ветеранов СВО начали сотрудничество

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые» прошла важная встреча, инициированная руководителем местного отделения организации «Офицеры России» Розалией Абатуровой. Она предложила наладить взаимодействие с Героем России, руководителем Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иваном Клещеревым, чтобы усилить социальную и правовую помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Инициативу оперативно поддержали депутат Московской областной думы Николай Черкасов и руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Попов. Встреча была организована в кратчайшие сроки, что подчеркивает важность поставленных целей.

«Наша задача — не только оказать необходимую поддержку героям и их близким, но и выразить глубокую благодарность за их мужество. Объединяя усилия, мы создаем прочную основу для помощи ветеранам СВО», — подчеркнул Николай Черкасов.

В рамках встречи за значительный вклад в развитие Балашихи и активную гражданскую позицию благодарственными письмами были награждены ветеран военной службы, полковник Василий Георгиади и Розалия Абатурова. Ее деятельность в «Офицерах России» вдохновляет на реализацию новых социальных проектов, направленных на поддержку ветеранов.

«Патриотизм — это конкретные действия. Сегодня мы видим, как совместная работа граждан и власти способствует реальной помощи тем, кто защищает нашу страну», — отметил Геннадий Попов.

Эта встреча стала примером эффективного взаимодействия общественных организаций и органов власти. Она показала, как объединение усилий позволяет оперативно решать актуальные задачи, создавая надежную систему поддержки для участников СВО и их семей.