Балашиха направила очередной груз гуманитарной помощи в зону СВО

Очередной груз гуманитарной помощи, сформированный при поддержке главы городского округа Сергея Юрова, поступит из Балашихи в зону проведения специальной военной операции. В отправке принял участие депутат окружного совета Андрей Холод.

В состав груза вошли необходимые для выполнения боевых задач и обеспечения быта военнослужащих предметы: бронежилеты, каски, спальные мешки, маскировочные сети, радиостанции, продукты питания, медикаменты, автозапчасти и ремкомплекты для танков.

«Мы знаем, насколько важна для бойцов поддержка из родного города. Каждая отправка — это знак внимания, заботы и благодарности за их службу. Мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь нашим парням», — подчеркнул Сергей Юров.

Инициатива по формированию помощи была реализована по обращению бойца 31-го полка 25-й армии с позывным Темный. Помощь формируется строго по заявкам военнослужащих, что позволяет сделать ее максимально адресной и полезной.

За время проведения специальной военной операции из Балашихи в зону боевых действий было направлено более 950 тонн гуманитарной помощи, включая свыше 4,5 тысяч маскировочных сетей. Кроме того, более 350 тонн груза передано жителям приграничных районов Курской области.