Байден назвал условие для начала третьей мировой войны

Третья мировая война может разгореться в том случае, если ВС России установят контроль над Киевом. Об этом заявил президент США Джо Байден во время дебатов, его процитировало издание CNN .

По словам главы государства, США стремятся защитить мир, и от действий Белого дома зависит безопасность других стран. Он предположил, что взятие украинской столицы российскими войсками якобы приведет к эскалации в европейских государствах.

«Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других странах вдоль границы. Тогда будет третья мировая война», — указал Байден.

Ранее американский лидер оконфузился в ходе предвыборных дебатов с Дональдом Трампом. Демократ запинался, практически не моргал и начал сбиваться уже после 20 минут дискуссии. В CNN подчеркнули, что выступление Байдена вызвало панику среди его сторонников. По мнению журналистов, даже демократы признали речь президента провальной, так как он не мог довести до конца мысли по ряду вопросов.