Автопробег с участием ветеранов СВО прошел в Истре

Участвовали в автопробеге ветераны СВО, которые раньше находились в рядах ЧВК Вагнер, и их семьи. Колонна машин проехала через самые популярные места округа.
Они посетили Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Аллею Славы в Истре и Новоиерусалимский монастырь. На первой точке собрались участники, которым интересно изучение и сохранение истории. Они смогли просмотреть редкие артефакты военных лет и экспонаты со специальной военной операции. Для ветеранов СВО и их семей эта выставка стала очень интересной. Они также посмотрели все десять залов музея, где была представлена техника, документы и предметы армейского быта.
Напомним, в округе прошло еще два автопробега. Один из них состоялся 9 мая, где участвовали все желающие. В том числе и военнослужащие СВО. В этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники преодолели 15 километров.
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