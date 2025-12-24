Автопробег Дедов Морозов прошел в Балашихе

Молодогвардейцы поздравили с наступающим Новым годом ветеранов СВО из Балашихи. В торжественном мероприятии принял участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Представители «Молодой гвардии» партии «Единая Россия»передали почти полтонны мандаринов участникам специальной военной операции, находящимся на лечении в главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бурденко.

«У нас очень важная задача — поздравить с наступающими праздниками наших бойцов из разных уголков Подмосковья и подарить им праздничное настроение. Мы посетим несколько военных госпиталей и также пункты временного размещения. Это наш способ поддержать ребят и поблагодарить за героизм и самоотверженность», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» в Московской области Диана Алумянц.

Традиционная акция Автопробег «Дедов Морозов» проходит на территории всей Московской области. Молодогвардейцы в образах новогодних персонажей планируют посетить пять военных госпиталей и вручить вкусные подарки.

Также участники новогоднего автопробега поздравят детей из Курска и Белгорода, которые временно находятся на территории Московской области. Более 300 ребят получат сладкие подарки и поздравление от Деда Мороза.

Акция проводится «Молодой Гвардией» с 2020 года. За это время поздравления и подарки получили уже более двух тысяч ребят по всему Подмосковью.