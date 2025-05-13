Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове

Мероприятие организовали региональное движение «Волонтеры Подмосковья» и сообщество «Zа жизнь» при поддержке Общественной палаты округа. Пробег посвятили 80-летию Великой Победы и поддержке участников спецоперации.

Участники автомотопробега перед стартом развернули 50-метровую георгиевскую ленту. Автомобили и мотоциклы были украшены тематическими наклейками и флагами. На транспортных средствах также разместили портреты родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

На финише пробега в деревне Леоново водители почтили память погибших героев и возложили цветы к мемориалу. Там же состоялся праздничный концерт. Военно-патриотические клубы организовали выставку экспонатов, найденных в ходе поисковых работ.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин подчеркнул, что автомотопробег — это дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских захватчиков, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину. «Мы выражаем глубокую благодарность истинным героям и чтим их великий подвиг. Низкий поклон поколению победителей!» — сказал глава Чехова.

Всего в памятном пробеге приняли участие 300 автомобилей и мотоциклов.