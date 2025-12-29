Автомобили с гуманитарной помощью отправили из Раменского в зону СВО

В преддверии Нового года жители Раменского в очередной раз продемонстрировали единство и заботу, отправив масштабный гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции.

«Пять автомобилей держат путь на передовую, неся с собой не только необходимую гуманитарную помощь, но и бесценную моральную поддержку защитникам Отечества», — отметили специалисты.

Грузовики заполнены всем необходимым для поддержания жизни и быта военнослужащих в непростых полевых условиях. В числе ключевых позиций: строительные материалы, медикаменты, продукты питания, спецсредства, а также новогодние подарки. Это посылки от родных, наполненные личными вещами, письмами и теплыми пожеланиями, а также рисунки и поделки от школьников Раменского округа.

География доставки охватывает ключевые направления. Основная часть гуманитарной помощи направится в подразделения, расположенные в Луганской Народной Республике. Часть груза также получат военнослужащие, несущие службу в Белгородской и Курской областях.

Отдельный, особо важный маршрут проложен для одного из автомобилей: он доставит ценный груз в Донецкую Народную Республику, непосредственно в расположение 242-го губернаторского полка.