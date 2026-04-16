Автомобиль УАЗ передали бойцам СВО в округе Пушкинский

Автомобиль УАЗ в зоне спецоперации давно стал народным. Такая машина легко преодолевает бездорожье, неприхотлива в ремонте и обслуживании. Автомобиль, переданный участникам СВО, полностью укомплектован всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также бытовыми вещами, которые нужны бойцам на фронте.

«Наш коллектив активно участвует в оказании гуманитарной помощи бойцам СВО. И это уже не первый автомобиль, который мы передаем», — рассказал начальник МСЧ № 57 ФМБА России Андрей Романов.

Силами предпринимателей и депутатского корпуса округа Пушкинский автомобиль полностью отремонтировали и подготовили к отправке. Вместе с машиной на СВО отправят гуманитарный груз: 10 водонепроницаемых баулов и порядка 250 килограммов дезинфицирующих средств.