Автомобиль УАЗ передали бойцам СВО в округе Пушкинский
Глава городского округа Максим Красноцветов вручил ключи от санитарного автомобиля командиру роты ремонтно-восстановительного батальона мотострелковой дивизии, уроженцу города Пушкино. Машину передало руководство «Медико-санитарной части № 57» ФМБА России из Тверской области.
Автомобиль УАЗ в зоне спецоперации давно стал народным. Такая машина легко преодолевает бездорожье, неприхотлива в ремонте и обслуживании. Автомобиль, переданный участникам СВО, полностью укомплектован всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также бытовыми вещами, которые нужны бойцам на фронте.
«Наш коллектив активно участвует в оказании гуманитарной помощи бойцам СВО. И это уже не первый автомобиль, который мы передаем», — рассказал начальник МСЧ № 57 ФМБА России Андрей Романов.
Силами предпринимателей и депутатского корпуса округа Пушкинский автомобиль полностью отремонтировали и подготовили к отправке. Вместе с машиной на СВО отправят гуманитарный груз: 10 водонепроницаемых баулов и порядка 250 килограммов дезинфицирующих средств.
«Очень приятные и значимые слова в том году сказал президент нашей страны Владимир Путин на одном из мероприятий: все мы сейчас одна команда. То есть страна — это одна команда. И сегодня такой замечательный пример, когда муниципалитеты Пушкинского округа и Тверская область передают такой автомобиль в зону специальной военной операции бойцу, который проживает в нашем городском округе», — отметил депутат окружного совета Дмитрий Кульков.
Максим Красноцветов выразил слова поддержки бойцам в лице командира роты, поблагодарил «Медико-санитарную часть № 57» за безвозмездную передачу автомобиля и Дмитрия Кулькова за подготовку и оснащение машины к дальнейшей эксплуатации.