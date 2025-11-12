Автомобиль передали из округа Пушкинский бойцам СВО

Машину получил участник специальной военной операции, который сейчас находится в отпуске. В торжественной передаче автомобиля для нужд фронта участвовали депутаты окружного Совета Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, а также уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева.

Генеральный директор Группы компаний «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков отметил, что машину передали мобилизованному сотруднику предприятия.

«Машину мы приобрели для выполнения боевых задач и помощи подразделению, в котором служит защитник. В этот день весь коллектив вышел на работу пораньше, чтобы лично поприветствовать военнослужащего, выразить слова благодарности и поддержки», — отметил Дмитрий Кульков.

Он также добавил, что вместе с автомобилем бойцу передали гермомешки, продукцию собственного производства и все необходимое для службы.

Отметим, что генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков не первый раз снабжает бойцов специальной военной операции необходимыми для выполнения боевых задач предметами и вещами. И этот автомобиль — не просто подарок, а жизненно важный инструмент, который поможет защитникам на фронте.