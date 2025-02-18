Автомобиль и маскировочные сети отправят в зону СВО из Балашихи

Активисты из Балашихи продолжают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Главный груз, который вскоре отправится к военнослужащим, — автомобиль. Помимо машины защитники получат также партию маскировочных сетей.

Генеральный директор компании «Аркона» Илья Камнев стал инициатором очередной партии гумпомощи. Он приобрел машину у вдовы участника специальной военной операции, автомобиль передадут защитникам. Помимо него на передовую отправят и маскировочные сети, которые также сейчас необходимы нашим бойцам.

«Автомобиль отправится в отряд „Шторм“, где служит наш боец с позывным Акула. Загрузили в машину маскировочные сети от наших „Сетевых пчелок“. Также в преддверии Дня Защитника Отечества передадим ребятам подарки от города и письма от школьников», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Жители Балашихи большой сплоченной командой с первых дней спецоперации помогают тем, кто находится на передовой. Эта помощь — не просто материальная поддержка, это жест солидарности и благодарности нашим защитникам.

Напомним, что в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.