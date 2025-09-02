Атлеты из Солнечногорска стали призерами всероссийских «Стальных игр»

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На стадионе спорткомплекса «Металлург» и набережной озера Сенеж в Солнечногорске состоялись пятые всероссийские соревнования по функциональному многоборью «Стальные игры». Турнир собрал 80 участников, среди которых были и бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции.

Состязания проходили в формате кроссфита — интенсивных круговых тренировок. В команду входили по два спортсмена, которые боролись за результат в категориях: мужчины, смешанные пары и военнослужащие.

«Военнослужащие — особенная для нас категория. Мы гордимся нашими ребятами! Они мотивируют нас, а мы считаем своим долгом поддерживать их в стремлении совершенствоваться физически и духовно», — отметила президент Федерации функционального многоборья Московской области Анастасия Сайдашева.

Участники выполняли широкий спектр заданий: подтягивания, приседания, подъемы штанги, упражнения с гирями, велосипедные гонки, бег, переноску напарника, ходьбу на руках, заплывы на сап-досках, греблю и другое.

По итогам четырех этапов спортсмены из Солнечногорска завоевали золото и серебро в категории «военнослужащие». Победителей наградили подарками от спонсоров и денежными призами.

«Наши ребята показали силу воли, выдержку, настоящий мужской характер! Они лидировали почти во всех заданиях и одержали победу с большим отрывом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Организаторами турнира стали Федерация функционального многоборья Московской области и спортивный клуб «The V8 training». В дальнейшем планируется вывести «Стальные игры» на международный уровень.