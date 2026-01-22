Атаку БПЛА отразили в Ростовской области

Несколько украинских беспилотников уничтожили в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал, информация о разрушениях на земле не поступала.

В ночь на 21 января военные перехватили над регионами 75 дронов ВСУ. Аппараты сбили в Орловской, Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областях, в Крыму, над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего беспилотников ликвидировали в Краснодарском крае — там подавили 45 БПЛА.

На Кубани в поселке Афипский Северского района обломки дрона рухнули около многоквартирного дома. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения в одной из ближайших школ.