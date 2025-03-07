Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья создали в Богородском округе

Главная цель — помочь бойцам, которые вернулись к мирной жизни, интегрироваться, в том числе и в решении обыденных, бытовых вопросов. Реализовать себя в профессии или же в патриотическом воспитании молодежи.

Одним из первых подал заявление на вступление участник спецоперации Виктор Шерстнев. Боец получил травмы, когда вытаскивал из горящего танка своих товарищей. Он получил осколочное ранение и вынужден передвигаться на коляске. Невзирая на тяжелые ранения, он не потерял интереса к жизни. Хочет выучиться на педагога. Ему предложили вакансии в спортивной школе. Будет оказана и помощь и в реабилитации.

«Богородский округ очень внимательно относится к решению данных вопросов. В центре поддержки задействованы все необходимые службы и ведомства администрации. Бок о бок работают и региональные организации такие, как Фонд „Защитники Отечества“, Ассоциация ветеранов спецоперации. Мы точечно подходим к решению каждого вопроса», — отметил заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин.

Напомним, в 2022 году в Богородском округе начал свою работу Центр помощи семьям участников специальной военной операции. Помощь получили более 90 человек.