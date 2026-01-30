Ассоциация ветеранов СВО в Орехово-Зуеве подвела итоги первого года работы

В Орехово-Зуеве подвели итоги первого года работы местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, созданной год назад по инициативе Президента РФ и при поддержке губернатора Подмосковья. За 12 месяцев организация объединила 97 участников спецоперации и реализовала десятки социальных и патриотических проектов.

На отчетном мероприятии 29 января руководитель отделения Вячеслав Шаронов озвучил ключевые результаты: проведено более 40 «Уроков мужества» в учебных заведениях и оказана адресная помощь 212 ветеранам и их семьям. Среди наиболее значимых акций — «Мой папа — Герой» для поддержки детей защитников, регулярные патриотические встречи, совместные мероприятия с фондом «Защитники Отечества», открытие памятника участникам СВО и организация ежемесячных гуманитарных конвоев.

В мероприятии также приняли участие председатель Совета депутатов Александр Бабаев и первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова. Она подробно рассказала о комплексной поддержке ветеранов на муниципальном уровне, включающей помощь в трудоустройстве, получении образования и даже организации специализированных занятий, таких как дайвинг.