Ассоциация ветеранов СВО в Домодедове помогла решить более 120 вопросов бойцов

Домодедовское отделение Ассоциации ветеранов СВО принимает обращения от участников специальной военной операции и их семей. За время работы организации удалось решить около 120 бытовых, юридических и социальных вопросов.

Руководитель местного отделения, участник спецоперации Сергей Рябов регулярно проводит личные приемы. Он считает своей задачей не только решать конкретные проблемы, но и помогать ребятам возвращаться к стабильной мирной жизни, находить свое место и поддержку.

Ассоциация консультирует участников СВО по вопросам оформления выплат, получения поддержки и медицинской помощи, восстановления документов, социальной адаптации, и трудоустройству. Бойцам помогают подобрать оптимальные решения, сопровождают в инстанциях, дают разъяснения и берут ситуацию под личный контроль.

Так, недавно участник СВО с позывным Ветер обратился за помощью в поиске работы. В ассоциации подобрали для него варианты и организовали встречу с работодателями. Сейчас мужчина успешно трудится и применяет свои навыки в мирной профессии

Ассоциация ветеранов СВО в Домодедове расположена по адресу: улица Советская, 8. Режим работы — по будням, с 9:00 до 17:00. Телефоны +7 (49-67) 92-42-52, +7 (925) 060-60-97.