Ассоциация ветеранов СВО в Дмитровском округе отметила годовщину работы

Праздничное мероприятие состоялось в Доме ветеранов СВО в деревне Митькино. Поздравить членов организации приехали друзья из талдомского отделения ассоциации, представители администрации Дмитровского округа, депутаты и волонтеры из Москвы и Липецкой области.

Руководит дмитровским отделением Владимир Гасков, который служил в гвардейском артиллерийском полку в Донбассе. На СВО он был тяжело ранен, имеет награды за храбрость и достойную службу. Сейчас Владимир Гасков объединяет своих товарищей по оружию для решения насущных вопросов семей участников спецоперации.

В отделении ассоциации ветеранов СВО в Дмитровском округе состоят 56 бойцов. За год они организовали свыше 250 мероприятий и оказали помощь ряду подразделений на передовой.

Друзья и партнеры организации вручили подарки дмитровчанам и пожелали дальнейших успехов. Член ассоциации, бард Иван Рябинкин исполнил несколько своих песен, с которыми он ездит на фронтовые концерты.