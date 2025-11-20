Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в 150 патриотических мероприятиях в Химках

Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Химках насчитывает уже 49 человек. За девять месяцев работы организации они приняли участие в 150 патриотических мероприятиях.

Ассоциация была создана в Химках в марте 2023 года. Главной целью ее работы является всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей, включая трудоустройство, медицинскую и психологическую помощь.

За время проведения спецоперации из Химок общими усилиями на передовую отправили более 600 тонн гуманитарного груза. Уже 10 человек получили помощь в трудоустройстве, из них 12 — в сфере образования. Ассоциацию поддерживают крупнейшие предприятия города — НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», «МГМ Логистик», «Дев Медикал».

Ассоциация ветеранов СВО сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества, «Боевым братством». Совместная работа направлена на реализацию патриотических проектов, поддержку участников СВО и членов их семей.

Присоединиться к химкинскому отделению Ассоциации СВО можно, позвонив по номеру телефона: +7-989-047-63-63.