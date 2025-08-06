Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья подписала еще 4 соглашения о сотрудничестве

Ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области продолжает укреплять партнерские связи. Организация заключила еще четыре соглашения о сотрудничестве.

В числе новых партнеров — администрация ЗАТО городского округа Восход, Московская областная общественная организация ветеранов боевых действий, фармацевтическая компания «Зеленая дубрава» и Красногорский филиал Музея Победы.

Торжественная церемония подписания документов еще раз подчеркнула важность совместной работы по поддержке защитников Отечества.

«Хочу поблагодарить вице-губернатора Подмосковья Марию Николаевну Нагорную, чья команда помогает ассоциации по всем направлениям. Спасибо нашим руководителям отделений — ветеранам спецоперации, которые стали настоящей опорой для вернувшихся ребят. Огромное спасибо главам муниципалитетов, неравнодушным жителям, бизнесу», — отметил сопредседатель организации, депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Ассоциация, которая была создана 29 января текущего года, уже стала объединяющей платформой для почти полутора тысяч ветеранов специальной операции. В Подмосковье действуют 55 местных отделений организации, заключены уже 76 партнерских соглашений с различными структурами.

Практическая помощь ветеранам остается приоритетом: 132 человека получили содействие в трудоустройстве, а общее количество проведенных мероприятий превысило тысячу.