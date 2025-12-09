Ассоциация ветеранов СВО передала более 100 трофеев в музей Дубны

В декабре в учреждении откроют выставку, которую посвятят современным методам ведения войны. На ней представят экспонаты, переданные представителями местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Здесь можно будет увидеть образцы российского и вражеского оружия, предметы быта бойцов и мирного населения, которое попало в эвакуацию во время боевых действий. Часть экспонатов привез лично Максим Большаков, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Дубне.

«Работаем с дизайнерами по поводу оформления, готовим план мероприятий. Сделаем все, чтобы выставка открылась до Нового года», — рассказал представитель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Игорь Павельев.

Скоро с фронта доставят еще партию трофеев. После выставка будет готова к открытию.

«В Дубне уделяем особое внимание патриотической работе. Сейчас наши большие помощники — представители Ассоциации ветеранов СВО. Вместе с ними формируем масштабную выставку, которая расскажет о ситуации на фронте, о храбрости наших бойцов, которые идут вперед, к Победе», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.