Ассоциация ветеранов СВО открыла интерактивную выставку в Дубне

Экспозицию «По обе стороны истории: трофеи и встречи с ветеранами» организовали местное отделение ассоциации и участники боевых действий при поддержке команды главы Дубны Максима Тихомирова. Посетители смогут отдать дань уважения защитникам Родины, лично прикоснуться к военной реальности, почувствовать вес и значимость боевой амуниции.

Экспонаты можно рассматривать, трогать, применять, разбирать и собирать. На стендах представлены боеприпасы, оружие и беспилотники. Боец с позывным «Орел» помогал посетителям надеть снаряжение и объяснял, для чего оно предназначено.

Руководитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков отметил, что целью выставки в первую очередь является военно-патриотическое воспитание. «Чтобы молодежь воспитала в себе боевой дух и все это попробовала на себе», — пояснил он.

Организаторы планируют продолжать серию подобных интерактивных выставок на других площадках Дубны.