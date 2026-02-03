Ассоциация ветеранов СВО Московской области подвела итоги первого года работы

Торжественное собрание, посвященное первой годовщине образования Ассоциации ветеранов СВО, прошло в Центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске. В настоящее время сформировано 55 отделений организации в муниципальных образованиях Подмосковья.

Одним из ведущих отделений является Ассоциация в Богородском округе, насчитывающая 162 ветерана. Отделение оказывает всестороннюю поддержку ветеранам СВО, в том числе юридическую, медицинскую помощь, переобучение, трудоустройство и адресную помощь.

С начала работы принято более 100 обращений от участников СВО, проведено более 70 мероприятий, таких как уроки мужества, патриотические занятия, мастер-классы, благотворительные проекты и отправка гуманитарных конвоев в зону СВО.

В рамках встречи состоялась торжественная церемония вручения членских билетов Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Из рук главы Богородского округа Игоря Сухина членские билеты получили 28 новых участников.

«Это был очень важный год, поскольку за это время формируется четкое понимание того, в какую сторону двигаться… Всем — низкий поклон за то, что создавали ассоциацию и за то, что сегодня продолжаете вкладывать в нее силы и душу. Спасибо, что участвуете в замечательной, доброй миссии и поддерживаете наших героев», — подчеркнул Игорь Сухин.

Также отметили тех, кто своим неравнодушием, неоценимым трудом приумножает традиции ассоциации, вручив им благодарственные письма Московской областной думы. Поэт, бард Сергей Кузнецов исполнил песни собственного сочинения, посвященные мужеству и отваге бойцов.