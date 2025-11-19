Ассоциация ветеранов СВО Котельников передала бойцам 18 морских контейнеров

Местное отделение ассоциации продолжает сбор и доставку необходимых материалов для российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз при поддержке главы округа Михаила Соболева и администрации Котельников бойцам отправили 18 морских контейнеров.

Контейнеры, изначально предназначенные для перевозки грузов, на фронте используют для постройки укрепрайонов. Изделия обладают рядом уникальных особенностей, которые делают их идеальным выбором для нужд военнослужащих — экономичностью, прочностью, мобильностью, экологичностью и устойчивостью.

Руководитель отделения ассоциации в Котельниках Денис Сивоконь поблагодарил всех, кто поддерживает участников СВО. «Это огромное подспорье

для ребят. Контейнеры пойдут на строительство укрытий, что усилит защиту личного состава», — сказал он.

Напомним, ранее при содействии предпринимателей Олега Козловского и Игоря Леньшину в зону СВО из Котельников доставили два аналогичных контейнера.