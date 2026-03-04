Сегодня 09:32 Ассоциация ветеранов СВО будет сотрудничать с патриотическим клубом Красногорска 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск Спецоперация

Красногорск

Ветераны

Патриотизм

Представители ассоциации вместе с благотворительным фондом «Забота» подписали девять трехсторонних соглашений о взаимодействии с объединениями, предприятиями и учебными заведениями Подмосковья. Одним из них стал красногорский спортивно‑патриотический клуб «Ярополк».

Свое стремление к конструктивному взаимодействию с ассоциацией подкрепили подписями поисковый отряд «Герои неба», центр реабилитации «Слава», организация «Институт имени космонавта Быковского» и школа имени Комарова из Звездного городка. Спортивно‑патриотический клуб «Ярополк» — давний партнер организации. Красногорский клуб уже много лет помогает участникам СВО: собирает гуманитарные грузы, проводит тренировки и занятия по адаптивной физической подготовке. Директор клуба Илья Шадриков рассказал, что планируется создание новых филиалов бесплатной довоенной подготовки по региону.

«Красногорский „Ярополк“ остается базовым центром, а опыт работы уже перенимают Рузa и другие муниципалитеты», — отметил он.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области сегодня объединяет свыше 3 тысяч участников спецоперации. Еще более 5 тысяч являются сторонниками организации. Вместе они оказывают поддержку героям и их семьям и проводят важные патриотические мероприятия.