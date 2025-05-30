Артисты из Раменского провели концерт для проходящих лечение бойцов СВО

Активисты творческих коллективов Раменского округа организовали концерт для участников специальной военной операции, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Он прошел в рамках проекта «Спасибо тебе, солдат».

Номера в том числе подготовили председатель Комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета Андрей Толстяков и руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Анастасия Солодкова.

Также участники команды «Своих не бросаем» рассказали об организации благотворительных концертов. Благодаря этому удается собирать средства и гумпомощь участникам СВО. Кроме того, волонтеры выезжают с выступлениями в госпитали и на Донбасс.

«Поддержка бойцов — это моральный долг и важный инструмент формирования позитивного общественного восприятия их службы Отечеству», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.