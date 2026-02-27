Артисты из Павловского Посада дали 5 концертов для бойцов СВО

Делегация из Павловского Посада побывала в зоне специальной военной операции с масштабной гуманитарной миссией. Помимо переданных необходимых вещей и продуктов, павловопосадцы организовали серию концертов для военнослужащих, в том числе в полевом госпитале и подразделениях, где несут службу уроженцы региона.

В поездке участвовали артист «Москонцерта», член Российской ассоциации иллюзионистов Максим Котов, менталист, гипнотизер и факир Григорий Горбатько, лауреат международных конкурсов по академическому вокалу Оксана Семухина и руководитель детского ансамбля народной песни «Славица» дома культуры «Ленский» Ольга Гречухина.

Программа концертов получилась насыщенной и разнообразной. Фокусы, шутки и непосредственное общение артистов с бойцами создали особую, по-настоящему теплую и легкую атмосферу.

«Это были несколько часов, когда можно было просто улыбнуться, отвлечься, послушать хорошую музыку и пообщаться с интересными людьми. Огромное спасибо землякам за такое внимание. Это очень ценно», — поделились впечатлениями бойцы СВО.

Поездка стала еще одним важным звеном в цепи постоянной поддержки, которую оказывают жители Павлово-Посадского района своим защитникам.