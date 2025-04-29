Артисты из Можайска выступили в госпитале с концертом для раненых бойцов СВО

Поездка в военный госпиталь в Краснознаменске стала уже четвертой для можайской делегации. Организаторы акции собрали для бойцов СВО, проходящих лечение, гуманитарный груз.

Участникам спецоперации, получившим ранения на фронте, доставили одежду, продукты, в том числе домашнюю выпечку от матерей погибших военнослужащих, а также предметы ухода, которые так важны в непростом процессе восстановления. Часть гуманитарной помощи также отправили в прифронтовой госпиталь.

Ансамбль песни «Калинка» из Можайского культурно-досугового центра подготовил для раненых бойцов яркую программу. Зрители пели вместе с артистами, улыбались, аплодировали и с удовольствием снимали фото на память. Концерт помог военнослужащим хотя бы ненадолго отвлечься от больничных будней.

«Главное — это то, что мы смогли лично поговорить с каждым из ребят, выразить искреннее уважение и сказать спасибо за их мужество и самоотверженность», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Главы городского округа Краснознаменск Владимир Пирогов в завершении концерта наградил можайских артистов и других членов делегации благодарственными письмами.