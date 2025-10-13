Артист Театра на Таганке Силаев выступил для семей участников СВО в Дмитрове

Дмитровское отделение Комитета семей воинов Отечества по Московской области 12 октября организовало для семей мобилизованных граждан поездку в уникальное кафе-музей «Шкатулка времени» в усадьбе Апраксиных. Организаторами события выступили руководитель отделения Кристина Веселкова и активистка штаба Екатерина Смирнова.

В выставочной экспозиции кафе взрослые с ностальгией, а дети с интересом знакомились с артефактами недавнего прошлого, что позволило поколениям лучше понять друг друга.

Культурным центром вечера стал концерт артиста Театра на Таганке Александра Силаева. В его исполнении прозвучали легендарные песни Владимира Высоцкого, лирические композиции на стихи Сергея Есенина, а также авторские произведения.