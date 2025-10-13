Артист Театра на Таганке Силаев выступил для семей участников СВО в Дмитрове
Дмитровское отделение Комитета семей воинов Отечества по Московской области 12 октября организовало для семей мобилизованных граждан поездку в уникальное кафе-музей «Шкатулка времени» в усадьбе Апраксиных. Организаторами события выступили руководитель отделения Кристина Веселкова и активистка штаба Екатерина Смирнова.
В выставочной экспозиции кафе взрослые с ностальгией, а дети с интересом знакомились с артефактами недавнего прошлого, что позволило поколениям лучше понять друг друга.
Культурным центром вечера стал концерт артиста Театра на Таганке Александра Силаева. В его исполнении прозвучали легендарные песни Владимира Высоцкого, лирические композиции на стихи Сергея Есенина, а также авторские произведения.
Особый восторг, особенно у юных гостей, вызвала интерактивная часть программы, организованная при поддержке «Русской общины» и представителей Союза казаков России станицы «Дмитровская». Для всех желающих провели мастер-классы по метанию ножей, стрельбе из традиционного лука и винтовки.
Ярким финалом стал показательный номер юных казаков, виртуозно продемонстрировавших искусство фланкировки — владения казачьей шашкой.
«Поддержка семей, чьи отцы, мужья и сыновья выполняют свой долг в зоне СВО, — это наш долг. Важно не только оказывать социальную помощь, но и дарить людям возможность отвлечься, пообщаться, почувствовать нашу общую поддержку. От всей души благодарю Комитет семей воинов Отечества за эту важную и нужную работу, — отметил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
По итогам встречи организаторы и представители казачества обменялись контактами для разработки и реализации совместного проекта, направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения Дмитровского округа.