Арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина в Истре

СК возбудил дело против арендатора магазина в Истре, выгнавшего вдову бойца СВО

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Арендатор выгнал вдову участника СВО из принадлежащего ей магазина в Истре, присвоил себе деньги, находившиеся в кассе, и продолжил торговать товаром. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Впервые сообщения об этом происшествии появились в соцсетях. После проверки СК возбудил уголовное дело по статьям о самоуправстве и грабеже. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад у исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Ярослава Яковлева.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов участников спецоперации в течение года после гибели их мужей. В феврале жена бойца, не вернувшегося со спецоперации, потребовала у суда отменить развод, чтобы получить выплаты, причитающиеся вдовам.

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