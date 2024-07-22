Арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина в Истре

Арендатор выгнал вдову участника СВО из принадлежащего ей магазина в Истре, присвоил себе деньги, находившиеся в кассе, и продолжил торговать товаром. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Впервые сообщения об этом происшествии появились в соцсетях. После проверки СК возбудил уголовное дело по статьям о самоуправстве и грабеже. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад у исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления по региону Ярослава Яковлева.