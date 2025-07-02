Антидроновые сети изготовили волонтеры из Жуковского

В округе местные волонтеры включились в важную миссию — плетение антидроновых сетей для защиты военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Активисты из «Волонтеров Подмосковья» Жуковского приняли участие в мастер-классе, где мастерицы Елена Андреева и Юлия Алешина поделились секретами создания защитных ограждений от беспилотных летательных аппаратов.

Организаторы мероприятия напомнили, что антидроновые сети — это жизненно важные средства защиты, предназначенные для предотвращения проникновения дронов на охраняемую территорию.

«Каждый волонтер сплел по небольшой учебной сетке, чтобы понять процесс работы. Все эти сети будут сплетены в одну большую сетку, которая поедет на фронт. Наши волонтеры продолжат плести новые антидроновые сетки, уже стандартного размера», — сообщил волонтер Евгений Маныкин.

Администрация округа призывает всех неравнодушных жителей поддержать военнослужащих, оказывая посильную помощь. Необходимые вещи и средства поддержки можно передать в пункт сбора помощи участникам СВО, расположенный по адресу: улица Фрунзе, дом № 23.