Антидроновые одеяла и маскировочные сети отправили из Воскресенска в зону СВО

Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск собрали средства на изготовление партии специальных антидроновых одеял, которые необходимы для защиты бойцов в зоне проведения специальной военной операции. В составе гуманитарной помощи защитникам также отправили маскировочные сети.

Изготовила антидроновые одеяла жительница муниципалитета Наталья Короткова.

«Собранные нами средства позволили закупить необходимые материалы и организовать производство одеял в достаточном количестве. Далее я и мои коллеги, однопартийцы, сформировали очередную партию гуманитарной помощи, в которую, помимо антидроновых одеял, вошли также маскировочные сети, необходимые для скрытия позиций и техники», — рассказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Маскировочные сети изготовила организация «Жуковяз» из села Барановское. Сергей Слепов поблагодарил всех, кто участвовал в сборе средств и в подготовке гуманитарной помощи. Он также отметил, что груз оперативно отправили на фронт, бойцы уже получили его.