Ансамбль скрипачей выступил для пациентов больницы в Дубне

Идея выступления принадлежит заведующей оркестровым отделом Дубненской детской школы искусств Ларисе Пузанковой. Она отметила, что каждый старается поддержать бойцов СВО по-своему: кто-то пишет письма или собирает посылки, кто-то делает маскировочные сети, а музыканты помогают тем, что умеют лучше всего. Скрипка, по словам Ларисы Пузанковой, особенно тонко воздействует на чувства и всегда находит отклик в сердцах слушателей.

Знакомые мелодии и классические произведения звучали в небольшом пространстве по-домашнему тепло и душевно. В финале концерта к музыкантам присоединились и бойцы, исполнив вместе с ними песню. Военнослужащие искренне благодарили артистов за внимание и поддержку. Как отметил руководитель сосудистого центра МСЧ № 9 Виталий Андреев, концерт стал для пациентов своего рода музыкальной терапией — помог отвлечься, успокоиться и настроиться на восстановление.

Подобные выступления могут стать доброй традицией. Директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева рассказала, что планируется расширять программу концертов и привлекать к ним воспитанников других отделений.