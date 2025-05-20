Ансамбль из Можайска посетил реабилитационный центр для участников СВО

Ансамбль песни «Калинка» из Можайского культурно-досугового центра и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова навестили бойцов специальной военной операции в реабилитационном центре «Голубая речка». Коллектив подарил защитникам патриотические композиции и народные песни.

Галина Аксенова побеседовала с участниками спецоперации, выслушала их истории. Она также вручила бойцам подарки, которые передали юные жители Можайского округа.

«Ваша сила в вашей стойкости. А наша задача быть вашим тылом, чтобы вы знали: дома вас ждут и верят в вас», — сказала Галина Аксенова.

Один из защитников отметил, что с приездом гостей он ощутил большую поддержку.

«После концерта словно гора с плеч упала», — поделился участник спецоперации.

Медики реабилитационного центра «Голубая речка» отмечают, что такие творческие мероприятия улучшают психологическое состояние пациентов, помогают им быстрее восстановиться.