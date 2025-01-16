Андрей Воробьев встретился в военном госпитале с участником СВО из Лобни

В одном из госпиталей Московской области проходят лечение и реабилитацию более 300 участников специальной военной операции. Среди них — Александр, житель городского округа Лобня, который отправился добровольцем на передовую в 2022 году.

Сейчас он постепенно идет на поправку. Дома его ждут супруга и дочь, а сын учится в кадетском корпусе в Самаре.

«Вместе с женой пошел за ребенком в садик. Зашел, повестку взял и ушел, так по факту… Ну, и дома сидеть, когда здоровый полностью мужик, смысл какой?» — вспоминает Александр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержки военнослужащих и их семей: «Такие встречи очень важны, чтобы точно знать, где нужна наша помощь. Два года назад ребята рассказали, что не хватает КТ, этот вопрос мы решили вместе с Минобороны. Были и другие просьбы, касающиеся ремонта жилья и восстановления документов, — их мы тоже уладили».

Госпиталь продолжает оказывать всю необходимую помощь участникам СВО, обеспечивая их качественным лечением и реабилитацией.